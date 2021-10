Willem-Alexander praat met slachtoffers toeslagenaffaire

Koning Willem-Alexander ontmoet woensdagmiddag een aantal slachtoffers van de toeslagenaffaire.

Het gaat om vijf vrouwen die hun verhaal deden in de NPO-documentaire Alleen tegen de staat. BNNVARA, die de documentaire heeft geproduceerd, heeft een bericht hierover van de NOS bevestigd, net als de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat de koning praat met slachtoffers van de affaire. De vrouwen hadden na de troonrede, waarin de koning kort sprak over de toeslagenaffaire, ook een open brief naar de koning gestuurd. Daarin vroegen zij een gesprek met de koning.

De brief is de directe aanleiding voor het gesprek woensdagmiddag. "De koning geeft gehoor aan het verzoek om in gesprek te gaan. Hij vindt het belangrijk naar de verhalen en ervaringen van de ouders te luisteren, en zo op de hoogte te zijn", aldus een woordvoerster van de Rijksvoorlichtingsdienst.



Goed om film te zien

Regisseur Stijn Bouma liet voor zijn film Alleen tegen de staat vijf moeders aan het woord die slachtoffer werden van het toeslagenschandaal. Voor het eerst deden slachtoffers uitgebreid voor de camera hun verhaal en duidden ze wat de impact van de affaire op hun leven was.

Veel kijkers en tv-recensenten merkten op dat het goed zou zijn als alle politici de film zouden zien. De documentaire kwam ook ter sprake tijdens de Algemene Beschouwingen. Het kabinet van Mark Rutte is al negen maanden demissionair omdat het moest aftreden vanwege de zaak. Ondanks beloftes van het kabinet zijn de meeste ouders nog niet gecompenseerd of geholpen.

