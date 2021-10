RIVM: Weer ruim 1900 coronagevallen, gemiddelde loopt verder op

Voor de tweede dag op rij komen er ruim 1900 nieuwe coronagevallen bij, dat zijn er meer dan vorige week woensdag.

Het gemiddelde loopt opnieuw op, voor de zesde achtereenvolgende dag.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 1929 meldingen van positieve tests. Dat is het hoogste aantal in drie weken tijd. Op dinsdag meldde het instituut (na correctie) 1915 nieuwe gevallen. Vorige week woensdag waren er 1752 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 12.165 bevestigde besmettingen, gemiddeld 1738 per dag. Dat is het hoogste niveau in twee weken tijd.



In de week tot aan vorige week woensdag waren er iets meer dan 11.500 positieve tests. Het weektotaal is sindsdien met zo'n 5 procent gestegen en dat is de grootste toename op weekbasis sinds eind augustus.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad is het virus vastgesteld bij 103 inwoners. Amsterdam had 67 positieve tests, Den Haag 66. In Ede kwamen 42 besmettingen aan het licht. De Gelderse gemeente staat de laatste weken vaker in de landelijke top. In Utrecht testten 40 inwoners positief. In 65 gemeenten was er geen enkele positieve test.



Het RIVM kreeg drie meldingen van sterfgevallen. Het gaat om mensen uit Haarlem, Nederweert en Rucphen. Dat wil niet zeggen dat deze mensen in de afgelopen dag zijn gestorven, want het kan soms even duren voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 26 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat komt neer op gemiddeld bijna vier meldingen per dag. Dat is iets lager dan het niveau in de afgelopen dagen, maar dat wil niet per se zeggen dat het sterftecijfer daalt.

