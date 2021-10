Marokko ontmantelt terreurcel Daesh in Tanger

De Marokkaanse politie heeft woensdag in Tanger een vijfledige terreurcel ontmanteld die banden zou hebben met Daesh.

De politieoperatie maakte deel uit van een samenwerking tussen BCIJ, de nationale veiligheidsdienst DGSN en inlichtingendienst DGST.

De leden van de terreurcel zijn tussen de 22 en 28 jaar oud, alle verdachten zouden trouw hebben gezworen aan terreurorganisatie Daesh.

Bij de interventieoperatie van het arrestatieteam van de inlichtingendienst DGST werd ook de vermeende emir of leider van de terreurcel opgepakt. De hoofdverdachte vertoonde hevig verzet waardoor agenten flitsgranaten moest afvuren om de verdachte te neutraliseren.



Familieleden van de vermeende leider moest worden geëvacueerd vanwege de mogelijkheid van een explosie, melden veiligheidsdiensten DGST en DGSN in een gezamenlijke verklaring.

De politie heeft bij huisdoorzoeking apparatuur, steekwapens en documenten in beslag genomen, waaronder foto's van Polisario-lid Adnan Abu Al Walid Al-Sahrawi, de voormalige leider van Daesh in de Sahel werd in september door Franse troepen gedood.



Uit voorlopige resultaten van het politieonderzoek is gebleken dat de leden van de terreurcel een wervingscampagne voerden om meer mensen te ronselen voor hun terreurorganisatie. De leden van de terreurcel kochten chemicaliën met als doel explosieven te vervaardigen.

De terreurcel had het daarbij vooral gemunt op veiligheids- en militaire installaties, politieambtenaren en drukbezochte openbare ruimtes. Eén van de verdachten is een ingenieur met een specialiteit in elektrotechniek. Hij bood leden van de cel trainingen aan over het vervaardigen en voorbereiden van explosieven.



De vermeende leider van de cel legde contacten met Daesh-leiders in de Sahel en de regio's ten zuiden van de Sahara om te zorgen voor voldoende middelen en wapens om de terreuraanslagen te financieren.

Het is de derde grote politieoperatie in een maand tijd. Begin september werd in Tanger een man opgepakt wegens het beramen van aanslagen in populaire toeristenplaatsen in Marokko, twee weken later werd een terreurcel in Errachidia ontmanteld.

