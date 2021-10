Guercif: Politie doet onderzoek na bevalling minderjarig meisje

De politie in Guercif, zo'n 140 kilometer ten zuiden van Nador, is een onderzoek gestart na de bevalling van een 15-jarig meisje.

Het meisje werd maandagochtend in kritieke toestand opgenomen in het regionaal ziekenhuis in Guercif waar ze dezelfde ochtend middels een keizersnede beviel van een gezond jongetje.

Ziekenhuismedewerkers schakelden de politie in omdat het meisje sporen van "seksuele uitbuiting" vertoonde. Het meisje verblijft voor onderzoek in het ziekenhuis.

De koninklijke gendarmerie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van de zwangerschap van het minderjarige kind.

