Rabat: inbrekers woning Emirati-prins en hoofdkwartier CNDH opgepakt

De politie in Rabat heeft de afgelopen dagen meerdere arrestaties verricht in het kader van onderzoeken naar inbraken op high-profile lokaties.

De gerechtelijke politie en de antibende-brigade startte het onderzoek na diefstal uit de woning van een Emirati-prins en inbraken in het hoofdkwartier van de nationale raad voor de mensenrechten (CNDH).

De politie heeft in totaal zeven mensen opgepakt, waaronder de huishouder die werkzaam was in de woning van de Arabische prins.

Vier andere arrestanten worden er van verdacht betrokken te zijn geweest bij inbraken in het hoofdkantoor van CNDH. Eén van de arrestanten is werkzaam als onderhoudsmonteur bij de mensenrechtenorganisatie.

Bij de inbraak werd computerapparatuur gestolen die volgens CNDH "gevoelige informatie" zou bevatten.

