VS: Marokko nog steeds 'hoog risicogebied' coronavirus

Marokko is volgens de Verenigde Staten (VS) nog steeds een risicogebied voor besmetting met het coronavirus.

Dat meldt het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) eerder deze week. Wel is de classificatie minder streng en behoort Marokko momenteel tot landen met een "hoog risico", voorheen werd het land nog beschouwt als "zeer hoog risico".

De verbetering in de rangschikking is het gevolg de aanzienlijke daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Marokko. Amerikaanse reizigers die Marokko willen bezoeken moeten er wel voor zorgen dat ze volledig zijn gevaccineerd, staat in een update die eerder deze week door het CDC werd uitgebracht.

Ook worden niet-gevaccineerde reizigers geadviseerd om niet-essentiële reizen naar Marokko te vermijden.

Versoepelingen Marokko

Het aantal nieuwe coronaslachtoffers in Marokko is de afgelopen weken flink afgenomen en ook het herstelpercentage is weer hoger dan 97 procent.

Het land besloot vorige week om de avondklok te versoepelen, deze start sinds 1 oktober om 23:00 uur, twee uur later dan voorheen. Ook mogen sportscholen, hamams en de horeca de helft van de capaciteit benutten en wordt de maximumcapaciteit in het openbaar vervoer verhoogd van 50 naar 75 procent.

