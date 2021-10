Israëlische rechtbank: Joods gebed toegestaan op het Al-Aqsa-complex

In een ongekende beslissing oordeelde een Israëlische rechtbank vandaag dat joden toegestaan zijn om het "stille gebed" te verrichten op het Al-Aqsa-moskeecomplex in bezet Oost-Jeruzalem.

De rechter zei dat het stille gebed op het complex niet kan worden beschouwd als een "criminele daad", meldt de Israëlische zender Channel 7. De zaak werd in hoger beroep aangespannen door rabbijn Aryeh Lippo als reactie op het politieverbod op zijn bezoeken aan het moskeecomplex.

De rechter beval de Israëlische politie ook om het verbod in te korten en de rabbijn daar te laten terugkeren voor het verrichten van het gebed. "Zijn dagelijkse aankomst op de Tempelberg geeft aan dat dit een principiële en wezenlijke zaak voor hem is", zei de rechter.

De beslissing van woensdag is de eerste door een Israëlische rechtbank die het Joodse gebed op het Al-Aqsa-moskeecomplex ondersteunt. Israëlische kolonisten zijn onlangs begonnen met het verrichten van stille gebeden tijdens hun bezoeken aan het complex.



Israël bezette Oost-Jeruzalem, waar de Al-Aqsa-moskee is gevestigd, tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog van 1967. Het annexeerde de hele stad in 1980, een zet die nooit door de internationale gemeenschap werd erkend.

Gewoonlijk bestormen Israëlische kolonisten het Al-Aqsa-moskeecomplex dagelijks in de ochtend en middag via de Al-Maghariba-poort, ten zuidwesten van de moskee. De Israëlische politie begon de invallen van de kolonisten in 2003 toe te staan, ondanks herhaalde veroordelingen van de Islamic Endowment Department.

De Al-Aqsa-moskee is de op twee na heiligste plek ter wereld voor moslims. Joden noemen het gebied de 'Tempelberg' en beweren dat het in de oudheid de plaats was van twee Joodse tempels.

