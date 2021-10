Amerikaan die op Facebook angst zaaide over corona veroordeeld

Een inwoner van Texas die in april vorig jaar op Facebook angst zaaide over het coronavirus is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf.

De 40-jarige Christopher Charles Perez schreef in een bericht dat hij iemand die besmet was met het coronavirus had betaald om aan producten te likken in een supermarkt in de Amerikaanse stad San Antonio.

Het bericht dat Perez op Facebook plaatste was niet waar en werd al na 16 minuten verwijderd, maar iemand had een screenshot gemaakt en de politie ingeschakeld, meldt The New York Times.

De FBI zocht contact met Perez, die zei dat hij het bericht had gedeeld "om mensen bang te maken voor openbare ruimtes". Zo hoopte hij dat ze "het virus niet verder zouden verspreiden".



In juni werd Perez schuldig bevonden aan het verspreiden van valse informatie en bedrog met betrekking tot biologische wapens.

Een rechter veroordeelde hem afgelopen maandag tot 15 maanden celstraf.

