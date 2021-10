Moderna trekt honderden miljoenen uit voor vaccinfabriek Afrika

Farmaceut Moderna trekt tot 500 miljoen dollar (432 miljoen euro) uit voor de bouw van een vaccinfabriek in Afrika.

Die moet jaarlijks een half miljard vaccins gaan produceren op basis van messenger-RNA (mRNA), een nieuwe manier van vaccins maken die wordt gebruikt om de coronapandemie mee te bestrijden.

Topman Stéphane Bancel van Moderna zegt dat geplande fabriek in Afrika vergelijkbaar zal zijn met de voornaamste productielocatie van zijn bedrijf. Die bevindt zich in Norwood in de Amerikaanse staat Massachusetts. De farmaceut wil de Afrikaanse fabriek straks vooral laten bemannen door lokale medewerkers.

Het is nog onduidelijk in welk land de geavanceerde fabriek wordt neergezet. Bancel zegt dat er een lijstje is met ongeveer vijf landen die mogelijk geschikt zijn. Er wordt gekeken naar criteria als politieke stabiliteit, infrastructuur en de beschikbaarheid van arbeidskrachten met het juiste opleidingsniveau. Het bedrijf verwacht binnen enkele maanden een besluit te nemen.



Pfizer

Moderna is niet de eerste farmaceut die tijdens de pandemie aankondigt vaccins te gaan produceren in Afrika, het continent met de laagste vaccinatiegraad. De andere belangrijke maker van de nieuwe mRNA-vaccins, Pfizer/BioNTech, liet in juli weten dat het gaat samenwerken met het Zuid-Afrikaanse Biovac.

Vaccins op basis van messenger-RNA zijn nieuw. Eerdere vaccins waren steevast gebaseerd op de ziekteverwekkers zelf, bijvoorbeeld een stukje verzwakt of inactief gemaakt virus. In mRNA-vaccins zit een stukje genetische code van een specifiek onderdeel van het coronavirus. In het geval van Pfizer/BioNTech en Moderna gaat het om een code van het zogeheten spike-eiwit, waarmee het virus lichaamscellen binnendringt.



Zoals de naam al zegt, speelt messenger-RNA de rol van boodschapper. Rond de prikplek krijgen cellen in het lichaam van degene die het krijgt toegediend instructies van het mRNA om het spike-eiwit zelf te gaan produceren. Het immuunsysteem herkent dat eiwit als vreemd en valt het aan.

Als de gevaccineerde persoon later in aanraking komt met het coronavirus, herkent het afweersysteem het spike-eiwit en komt in actie.

© ANP 2021