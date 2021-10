Marokko: Volledige ministerslijst nieuwe regering

Regeringsleider Aziz Akhannouch onthulde vandaag de definitieve lijst van de nieuwe regering.

Koning Mohammed VI was voorzitter van de benoemingsceremonie van de nieuwe regering in het Koninklijk Paleis in Fez, hij werd daarbij vergezeld door prins Moulay El Hassan en prins Moulay Rachid.

Een kwart van de regering van Akhannouch is vrouw, zes vrouwen zijn benoemd tot minister. We zien ook veel nieuwe gezichten want twee derde van de regering is nooit eerder minister geweest.

De volledige lijst bevat 25 namen, twee meer dan de vorige regering:

Aziz Akhannouch (Regeringsleider);

Abdelouafi Laftit (Minister van Binnenlandse Zaken);

Nasser Bourita (Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Samenwerking en Marokkanen die in het buitenland wonen);

Abdellatif Ouahbi (Minister van Justitie);

Ahmed Taoufiq (Minister van Islamitische Zaken);

Mohamed Hajoui (Staatssecretaris);

Nadia Fettah Alaoui (Minister van Economie en Financiën);

Nizar Baraka (Minister van Uitrusting en Water);

Chakib Benmoussa (Minister van Onderwijs en Sport);

Nabila Rmili (Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken);

Fatima Ezzahra El Mansouri (Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Huisvesting en Stedelijk Beleid);

Mohamed Sadiki (Minister van Landbouw, Visserij, Water en Bossen);

Younes Sekkouri (Minister van Economische Inclusie, Midden en Klein Bedrijf en Werkgelegenheid);

Ryad Mezzour (Minister van Industrie en Handel);

Fatim-Zahra Ammor (Minister van Toerisme en Ambachten);

Abdellatif Miraoui (Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie);

Leila Benali (Minister van Energietransitie en Duurzame Ontwikkeling);

Mohamed Abdeljalil (Minister van Transport en Logistiek);

Mohamed Mehdi Bensaid (Minister van Jeugdzaken, Cultuur en Communicatie);

Aouatif Hayar (Minister van Solidariteit, Sociale Inclusie en Gezin);

Abdellatif Loudiyi (Minister-afgevaardigde voor de premier, Defensie);

Mohcine Jazouli (Minister-afgevaardigde voor de premier, Investeringen en Overheidsbeleid);

Faouzi Lekjaa (Minister-afgevaardigde voor de minister van Financiën, Staatsbegroting);

Mustapha Baitas (Minister-afgevaardigde voor de premier, Regeringswoordvoerder);

Ghita Mezzour (gedelegeerde-minister voor de premier, Digitale transitie en Administratieve hervorming)

De nieuwe regeringsleden werden beëdigd door de koning. De benoeming van staatssecretarissen in bepaalde ministeries zal op een later moment plaatsvinden.