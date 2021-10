Ridouan Taghi bereidde mogelijk ontsnapping voor, advocaat opgepakt bij bezoek

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught een 38-jarige neef van Ridouan Taghi aangehouden

Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, gericht op witwassen, drugshandel en het voorbereiden van moord.

Hij heeft als advocaat langere tijd toegang gehad tot Taghi, de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo en zou op die manier de boodschapper zijn geweest tussen Taghi en diens misdaadbende, zegt justitie.

De man werd aangehouden tijdens een bezoek aan de streng beveiligde gevangenis, meldt het Openbaar Ministerie. Uit onderschepte communicatie tussen Taghi en zijn neef leidt het OM af dat Taghi waarschijnlijk bezig was een gewelddadige uitbraak te organiseren.



De neef heeft zijn positie als advocaat kunnen misbruiken, aldus het OM, omdat hij in die hoedanigheid volstrekt vertrouwelijk en zonder controle van politie en OM met cliënt Taghi kon communiceren en stukken kon uitwisselen. De verdachte advocaat is sinds maart tientallen keren in de EBI op bezoek geweest en heeft talloze keren met hem gebeld.

Door de contacten met zijn neef heeft Taghi ongehinderd met de buitenwereld kunnen communiceren, waardoor hij zijn criminele activiteiten kon voortzetten, zegt het OM. Taghi werd in december 2019 in Dubai opgepakt en naar Nederland overgebracht. Sindsdien zit hij vast in de EBI.



Adresgegevens van gevangenispersoneel

Het OM zegt dat er aanwijzingen bestaan dat Taghi op zoek is geweest naar adresgegevens van gevangenispersoneel. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft de advocaat in eerste instantie de toegang tot de EBI geweigerd.



De deken van de Orde van Advocaten keek naar dat besluit en oordeelde dat er niks mis was met het verzoek. Daarna mocht de neef alsnog op bezoek komen. De deken is vrijdag over de arrestatie ingelicht. De DJI wilde vrijdag geen reactie geven.

Een verdachte mag, aldus het OM, in beginsel een onbeperkt aantal advocaten ontvangen. Klaarblijkelijk heeft Taghi meer advocaten tot zijn beschikking gehad dan alleen Inez Weski, die hem in de rechtszaal bijstaat tijdens zittingen in Marengo. "Ik word met dit zelfde nieuws geconfronteerd en kan daar helaas niet op reageren vooralsnog", zei Weski vrijdag desgevraagd.



Kantoor doorzocht

De Landelijke Recherche is in februari een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijkheden van Taghi om te communiceren met de buitenwereld. Uit onderschepte, versleutelde communicatie rees de verdenking dat hij zijn criminele praktijken vanuit de EBI voortzette.



In de zomer kwam de neef als boodschapper in beeld. De recherche zette met toestemming van de rechter-commissaris bijzondere opsporingsmiddelen in om te checken of de communicatie tussen Taghi en zijn neef strafbaar was. Daarbij moest het verschoningsrecht van de advocaat scherp in het oog worden gehouden.

Het kantoor van de verdachte advocaat in Utrecht is vrijdag doorzocht, evenals zijn woning in Maarssen. Er is beslag gelegd op notitieboekjes, aantekeningen en digitale gegevensdragers. Ook de cel van Taghi in de EBI is doorzocht. De neef wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Tétouan

Eerder deze week werd in Marokko Jaouad F. opgepakt, een andere neef en tevens vertrouweling van Taghi. De 27-jarige Bredanaar werd aangehouden in de Noord-Marokkaanse kustplaats Tétouan.



Marokkaanse opsporingsdiensten zien hem als een betrokkene bij de moord op de zoon van een hoge Marokkaanse rechter in november 2017 in het populaire café La Créme in Marrakech.

De twee schutters hadden opdracht om Mustapha F. te vermoorden, volgens justitie een succesvolle drugssmokkelaar en rivaal van Taghi. Door een blunder werd echter de zoon van een rechter gedood, een 26-jarige geneeskundestudent. Die droeg net als F. een wit T-shirt en zat op de stoel waarop F. kort daarvoor had gezeten.



De twee schutters zijn inmiddels in Marokko veroordeeld tot de doodstraf en de Marokkaanse autoriteiten zijn nog op zoek naar andere betrokkenen. Zo is er een uitleveringsverzoek gedaan voor een verdachte uit het Marengo-proces die volgens de Marokkaanse politie ook betrokken was.

Ook een broer van Taghi is in deze zaak tot een lange celstraf veroordeeld.

© ANP/Marokko.nl 2021