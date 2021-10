Ben Saddik treft over twee weken Verhoeven na afmelding Overeem

Kickbokser Rico Verhoeven neemt het over ruim twee weken op tegen Jamal Ben Saddik.

Hij is de vervanger van Alistair Overeem, die zich eerder deze week bij kickboksorganisatie Glory met een blessure afmeldde voor het gevecht om de wereldtitel bij de zwaargewichten.

De 32-jarige Verhoeven zou begin dit jaar al zijn wereldtitel verdedigen tegen Ben Saddik (31), maar de Belgische Marokkaan haakte een week voor het gevecht af met een rugblessure.

Glory zette als vervanging snel een viermanstoernooi in elkaar in een leeg Ahoy. Verhoeven was toen duidelijk de sterkste



Het wordt het derde gevecht tussen Verhoeven en Ben Saddik. In 2017 won Verhoeven, zes jaar eerder Ben Saddik.

Bij de kickboksavond in de Gelredome op zaterdag 23 oktober zijn 27.000 toeschouwers welkom.

