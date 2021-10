Wereldbank: Marokko registreert grootste economisch herstel in MENA-regio

De reële BBP-groei van Marokko zal naar verwachting herstellen met 5,3 procent in 2021, dat is 1,1 punt hoger dan de prognose van april vorig jaar.

De Wereldbank heeft onlangs haar groeiprognose voor landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) bijgesteld.

Het rapport beschrijft het economisch herstel in de MENA-regio als "zwak en ongelijk", waarbij het BBP per hoofd van de bevolking in 2021 met slechts 1,1 procent toenam, na een daling met 5,4 procent in coronajaar 2020. Aangezien de coronapandemie aanhoudt zal het BBP van de MENA-regio in 2021 naar verwachting met slechts 2,8 procent groeien.

In dit nogal sombere klimaat doet de Marokkaanse economie het goed, aangezien het land in 2021 met 5,3 procent waarschijnlijk de hoogste BBP-groei zal realiseren in de MENA-regio, meer dan Egypte (+5,1 procent), Saoedi-Arabië (+3,5 procent), Jordanië (+3,3 procent), Qatar (+3 procent), Tunesië (+2,9 procent) en Algerije (+2,6 procent, na een forse afname van 15,1 procent in 2020).



De Wereldbank plaatst wel kanttekeningen bij de prognose. "Hoewel lopende hervormingen de prestaties van de Marokkaanse economie op lange termijn zouden moeten verbeteren, zijn de vooruitzichten op korte termijn onderhevig aan aanzienlijke risico's gezien de verspreiding van nieuwe COVID-19-varianten en de aanhoudende financiële kwetsbaarheid van de particuliere sector", leest het rapport.

Volgens de Wereldbank is het herstel vooral te danken aan de duurzame prestaties van de landbouwsector en niet aan een algemene toename van de economische activiteit.



BBP

In termen van het reële BBP per hoofd van de bevolking, een indicator om de levensstandaard van mensen te meten, presteerde Marokko ook beter dan alle buurlanden, met een groei die wordt geschat op 4 procent in 2021 vergeleken met Egypte (+3,6 procent), Tunesië (+0,4 procent) en Algerije (+0,2 procent).



Het rapport voorspelt verder dat het begrotingstekort en het tekort op de lopende rekening zullen dalen met respectievelijk 6,7 procent en 1,5 procent. Verder wordt verwacht dat de armoede-indicatoren de dalende trend ook in 2021 zullen voortzetten.

De armoedeniveaus zullen naar verwachting tegen het jaar 2023 weer terugkeren naar het niveau van vóór de coronapandemie.

