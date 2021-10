VK erkent Marokkaanse coronapas

Het Verenigd Koninkrijk (VK) erkent voortaan de Marokkaanse vaccinatiecertificaten.

Dat maakte het VK vandaag bekend. Reizigers uit Marokko kunnen daardoor met zo'n pas zonder zorgen naar het VK reizen.

Met het certificaat kan de drager aantonen dat de kans klein is dat hij het coronavirus bij zich draagt, omdat hij volledig is ingeënt, van een coronabesmetting is hersteld of onlangs negatief is getest. Marokko accepteert op haar beurt de certificaten die het VK uitgeeft.

De Britse erkenning van de Marokkaanse vaccinatiepas komt ruim drie weken nadat de Europese Unie (EU) een soortgelijke afspraak maakte met Marokko. Marokko is momenteel het enige Afrikaanse en Arabische land met een dergelijke status in de Europese Unie.



De Britse autoriteiten plaatsten echter wel een kanttekening bij de in Marokko toegediende vaccins. Zo worden in het VK alleen de vaccins van AstraZeneca, Pfizer, Moderna en Janssen erkend en worden mensen die het Sinopharm-vaccin hebben gekregen door het VK niet als gevaccineerd beschouwd.

Frankrijk besloot onlangs om het Sinopharm vaccin te erkennen, op voorwaarde dat reizigers uit Marokko een extra dosis Pfizer of Moderna krijgen.

© MAROKKO.NL 2021