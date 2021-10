Koning Mohammed VI roept nieuwe regering op werk te maken van gezondheidszorg en sociale zekerheid

De Marokkaanse koning heeft de nieuwe regering opgeroepen zich te wapenen tegen externe factoren en te zorgen voor rigoureuze hervormingen van het gezondheidsstelsel.

De troonrede van vandaag vond plaats ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe regering.

De koning roept op tot grondige hervorming van de Hoge Commissie voor Planning (HCP), de Marokkaanse variant van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau (CPB).

Doel van de hervormingen van het statistiekenbureau is om er een mechanisme van te maken dat moet helpen bij de strategische coördinatie van het ontwikkelingsbeleid en om de uitvoering daarvan te ondersteunen.



Ook riep de monarch op tot het voortzetten van de hervormingen in het socialezekerheidsstelsel. Hij benadrukte het belang van "consistentie, integratie en harmonie" in het regeringsbeleid en om de uitvoering van de voorgenomen plannen voort te zetten.

Verkiezingen

Premier Aziz Akhannouch nam vandaag officieel de taken over van zijn voorganger Saad Eddine El Othmani. Akkhanouch onthulde gisteren de definitieve ministerslijst nadat twee weken eerder een regeringsakkoord werd bereikt.



De nieuwe regeringsleden werden donderdag beëdigd door de koning. Een kwart van de regering van Akhannouch is vrouw, zeven vrouwen zijn benoemd tot minister. Ook bestaat de Kamer uit veel nieuwe gezichten en is twee derde van de regering nooit eerder minister geweest.

De liberale partij van Akhannouch, de Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI), won de verkiezingen van 8 september en haalde 102 zetels binnen. De koning sprak vandaag zijn tevredenheid uit over de grote verkiezingsopkomst, met name in de zuidelijke provincies van Marokko waar een participatiegraad van 63 procent ruim boven het nationale gemiddelde (50,18 procent) noteerde.

