Aantal coronadoden in Brazilië passeert de 600.000

buitenland 9 okt 4:43

Het totale aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 dat in Brazilië is vastgesteld, is vrijdag de 600. 000 gepasseerd, heeft het ministerie van Volksgezondheid van het Zuid-Amerikaanse land gemeld.

In het land met 213 miljoen inwoners zijn ruim 21,5 miljoen besmettingsgevallen van het virus geregistreerd. Het is na de Verenigde Staten het zwaarst door Covid-19 getroffen land ter wereld, hoewel veel deskundigen denken dat het werkelijke aantal doden en besmettingen veel hoger ligt. De VS passeerden onlangs de 700.000 doden op een bevolking van ruim 330 miljoen inwoners. Brazilië registreerde vrijdag 615 nieuwe sterfgevallen, naast 18.000 besmettingen in het afgelopen etmaal. Tot nu toe heeft 71,4 procent van de Brazilianen ten minste één injectie gekregen, en is 45,9 procent volledig gevaccineerd. De Braziliaanse minister van Volksgezondheid, Marcelo Queiroga, zei vrijdag dat het land al ongeveer 350 miljoen vaccindoses voor 2022 heeft verworven of besteld. © ANP 2021