Regering: aanval op moskee Kunduz is schending van mensenrechten

Het Nederlandse kabinet heeft de aanval op de moskee in de Noord-Afghaanse stad Kunduz, waarbij vrijdag tientallen doden vielen, veroordeeld.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt in een Engelstalige tweet haar medeleven uit met de slachtoffers en hun nabestaanden.

"Aanvallen op burgers, die gebruikmaken van hun recht om vrij hun geloof te belijden, schenden fundamentele mensenrechten en het internationaal humanitair recht", aldus de tweet.

Nederland is jaren in de provincie Kunduz aanwezig geweest als onderdeel van een ISAF-missie. Die was erop gericht om de rechtsstaat te versterken, onder meer door politiemensen op te leiden.



Bij de zelfmoordaanslag van vrijdag vielen ruim vijftig doden en vele tientallen gewonden. Doelwit was een moskee waar mensen bijeengekomen waren voor het vrijdaggebed.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Daesh. De terreurbeweging zegt achter meer aanslagen te zitten die in de afgelopen weken in de regio werden gepleegd.

