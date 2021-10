Advocaat Knoops: preventief uitsluiten advocaten gevaarlijk

Het is gevaarlijk als een rechter preventief een advocaat kan weigeren op grond van een bepaald vermoeden.

Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops zaterdagavond in Nieuwsuur. "Er ontstaat dan een conflict, want de vrijheid van advocaatkeuze is een groot goed", aldus Knoops.

De advocaat reageert daarmee op de overweging van het kabinet om strengere regels te hanteren voor advocaten van zware criminelen. Demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zei vrijdag dat hij daar "kritisch naar wil kijken", na de aanhouding van de neef van Ridouan Taghi, die toegang kreeg tot de beruchte crimineel als diens advocaat. Hij zou op die manier volgens justitie de boodschapper zijn geweest tussen Taghi en diens misdaadbende.

Knoops denkt dat dit soort incidenten nooit helemaal kunnen worden uitgesloten, ook niet als het toezicht wordt aangescherpt. Hij noemt het daarom "gevaarlijk" om dit incident aan te wenden om het hele systeem om te gooien. "Dit wordt in wezen gebaseerd op één incident, terwijl er honderden advocaten in Nederland gewoon hun werk goed doen."



Strenge screening

Volgens Knoops zou het "ernstig" zijn als er preventief advocaten worden uitgesloten, alleen omdat er bijvoorbeeld een familierelatie zou zijn, of omdat er een vermoeden bestaat dat die advocaat de communicatie zou misbruiken.

Wel denkt Knoops dat het risico op dit soort incidenten zoveel mogelijk geminimaliseerd kan worden, bijvoorbeeld door een strenge screening voor advocaten van zware criminelen. Zo'n screening bestaat ook bij het Internationaal Strafhof.

"Daar kunnen advocaten slechts toegelaten worden tot de verdediging als ze voldoen aan de hoogste kwaliteits- en integriteitseisen. (...) Als je al denkt aan een systeem, dan zou je misschien eerder iets moeten doen als een extra screening, maar je moet niet naar een systeem gaan waar je at random advocaten gaat uitsluiten."

© ANP 2021