Merkel: veiligheid Israël blijft topprioriteit voor Duitsland

De veiligheid van Israël is een topprioriteit voor "elke Duitse regering", zei bondskanselier Angela Merkel bij haar afscheidsbezoek aan Israël.

De vertrekkende Merkel bezocht het land zeven keer eerder gedurende haar zestien jaar als regeringsleider.

"Na de misdaden van het naziregime tijdens de Holocaust is het mogelijk gebleken een goede relatie met Israël tot stand te brengen", zei Merkel naast premier Naftali Bennett, met wie ze een kabinetsberaad bijwoont.

Bennett prees Merkel voor het onderhouden van de banden tussen beide landen, die volgens hem nooit sterker zijn geweest. Hij omschreef de 67-jarige Merkel als "Europa’s morele kompas", verwijzend naar haar inzet voor Israëls veiligheid. "Soms maakt een leider een diepgaand verschil."



Tijdens het bezoek komen onder meer de onderlinge relatie, de veiligheidssituatie in de regio, het Iraanse nucleaire programma en de Palestijnse kwestie aan de orde. Merkel is weliswaar pleitbezorger van een tweestatenoplossing, maar heeft te weinig druk op Israël uitgeoefend om een eind te maken aan de bezetting van Palestijns gebied. Op het programma van de bondskanselier staat geen ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

Eredoctoraat

Ze heeft wel een ontmoeting met de Israëlische president Yitzhak Herzog en buitenlandminister Jair Lapid. Merkel legt zondagmiddag een krans bij het Yad Vashem Holocaustmonument in Jeruzalem. Ook krijgt ze in die stad een eredoctoraat van het technologie-instituut in Haifa.



Maandag is Merkel in Jeruzalem bij een conferentie met vertegenwoordigers van het in Tel Aviv gevestigde Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies (INSS), waarna ze terugkeert naar Duitsland.

Israël kreeg half juni een nieuwe regering, waarmee na twaalf jaar een einde kwam aan het tijdperk-Netanyahu. Het bezoek van Merkel aan de nieuwe machthebbers stond gepland in augustus, maar werd uitgesteld door de crisis die ontstond na het vertrek van de westerse troepen uit Afghanistan.

