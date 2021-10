Duizenden Tunesiërs de straat op uit protest tegen ‘staatsgreep’

Duizenden Tunesiërs zijn zondag de straat opgegaan om te protesteren tegen de machtsgreep van president Kais Saied.

De massaal opgetrommelde politie probeert de demonstranten op een centrale avenue in de hoofdstad Tunis tegen te houden.

Een week eerder demonstreerden juist duizenden mensen om steun te betuigen aan Saied, die in juli de premier wegstuurde en het parlement buitenspel zette. Hij heeft de grondwet opzijgezet en regeert per decreet, maar ontkent dictatoriale ambities te hebben.

Een kopstuk van een grote partij in de volksvertegenwoordiging beschuldigde Saied vorige maand van het plegen van een coup en riep op tot breed verzet. Het groeiende aantal betogers aan beide kanten voedt speculaties dat de politieke verdeeldheid in het Noord-Afrikaanse land tot confrontaties zal leiden. In juli waren er al kortstondig straatgevechten.



Revolutie

De actie van de president heeft tegenstanders ertoe gebracht de "revolutie" te beschermen, waarmee ze doelen op de opstanden tijdens de Arabische Lente in 2011 die Tunesië democratischer maakte.

"We accepteren de coup niet. Genoeg is genoeg", zei een van de betogers zondag. Hoewel er met plastic flessen naar de politie werd gegooid, is het vooralsnog niet tot geweld gekomen.



Saied heeft eind vorige maand de wetenschapper Najla Bouden Romdhane tot premier benoemd, maar zij heeft nog geen regering gevormd. Volgens de president zal dat snel gebeuren. Hij belooft ook een dialoog met het Tunesische volk en jongerenvertegenwoordigers.

Als politieke partijen, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties daar niet bij worden betrokken, is de verwachting dat het verzet tegen Saied in kracht zal toenemen.

© ANP 2021