Dertig jaar cel voor verdachten moord advocaat Derk Wiersum

De rechtbank Amsterdam heeft maandag de twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar.

De 44-jarige raadsman werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert.

Het tweetal heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan een brute huurmoord, die tot "grote verontwaardiging en onrust" in de samenleving heeft geleid. Wiersum was destijds een van de advocaten van Nabil B., kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Naar tussenpersonen en mogelijke opdrachtgevers loopt nog volop onderzoek.

Volgens de rechtbank hebben de 33-jarige Moreno B. en de 37-jarige Giërmo B. nauw samengewerkt bij de voorbereiding en uitvoering van het moordplan. Het is niet onomstotelijk vast komen te staan wie van de twee de fatale schoten heeft gelost. Dat maakt volgens de rechtbank niet uit; beiden zijn even verantwoordelijk.



Geen levenslang

Tegen het tweetal was een levenslange celstraf geëist. De rechtbank zag hier van af omdat de mannen niet eerder zijn veroordeeld voor moord of doodslag en omdat het om een enkelvoudige moord gaat. Dertig jaar is de maximale tijdelijke celstraf. Met die straf hoopt de rechtbank anderen af te schrikken voor geld een huurmoord te plegen.

De rechtbank wees er in het vonnis op dat naast Wiersum ook een broer van Nabil B. en diens vertrouwenspersoon Peter R. de Vries zijn vermoord. De "eliminatie van de advocaat van de kroongetuige" om B. en diens omgeving te intimideren zou volgens velen het enige doel zijn geweest van de moord.



De rechtbank kan daar niets over zeggen, omdat het onderzoek louter gericht is geweest op de uitvoerders, niet op de opdrachtgevers. Het staat volgens de rechtbank zelfs niet vast dat B. en B. wisten dat Wiersum de advocaat van de kroongetuige was. Wel wisten ze dat hij advocaat was.

DNA-sporen

Het tweetal heeft in de weken voorafgaand aan de moord tal van voorverkenningen uitgevoerd. Derk Wiersum was op de bewuste ochtend rond half acht in zijn auto gestapt toen er een man met getrokken wapen op hem afkwam. Het wapen weigerde, waarop de advocaat uitstapte. Buiten de auto werd hij alsnog beschoten en minstens zes keer geraakt. Een schot in het hoofd was dodelijk.



Amsterdammer Giërmo B. werd twee weken later opgepakt toen hij op het punt stond naar Suriname te vertrekken. Rotterdammer B. werd in januari vorig jaar aangehouden. Het tweetal heeft ontkend.

Het bewijs bestaat uit onder meer DNA-sporen en nauwkeurig in kaart gebrachte telefoonbewegingen. Ook de bij de voorbereidingen gebruikte auto’s zijn rechtstreeks aan de verdachten te linken.

© ANP 2021