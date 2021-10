AstraZeneca: medicijn beperkt ook kans op ernstige coronaklachten

Farmaceut AstraZeneca zegt een middel te hebben ontwikkeld dat mensen helpt die het coronavirus hebben opgelopen.

Het medicijn zou de kans op ernstige klachten na besmetting flink verkleinen. De resultaten van het onderzoek naar het middel AZD7442 zijn maandag naar buiten gebracht.

AstraZeneca zei eerder al dat AZD7442 kan helpen bij het voorkomen van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het is nu het eerste middel dat klachten zowel kan voorkomen als behandelen, zegt het bedrijf.

Honderden proefpersonen

Het middel werd getest op honderden proefpersonen die het coronavirus onder de leden hadden. De meesten van hen liepen risico op ernstige klachten, doordat ze bijvoorbeeld leden aan overgewicht of longaandoeningen. De ene helft kreeg het geneesmiddel, de andere helft een placebo om de uitkomsten te kunnen vergelijken.



Ruim 400 proefpersonen ontvingen het middel AZD7442 binnen zeven dagen na de eerste coronasymptomen. Van hen kregen 18 mensen desondanks ernstige klachten. In de even grote placebogroep gebeurde dit bij 37 mensen. Een andere groep van ruim 250 proefpersonen kreeg het middel binnen vijf dagen na de eerste symptomen. In deze groep werden negen mensen toch flink ziek, tegen 27 in de even grote controlegroep.

Antilichamen

AZD7442 bestaat uit een combinatie van twee zogeheten monoklonale antilichamen. Dit zijn antistoffen die in het laboratorium zijn nagemaakt, op basis van stoffen die zijn verkregen met behulp van herstellende coronapatiënten.



AstraZeneca heeft veel geld gestoken in de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. Het bedrijf was lang koploper in die ontwikkeling, maar werd later voorbijgestoken door concurrenten als Pfizer, Moderna en Janssen.

In Nederland wordt het coronavaccin van AstraZeneca niet meer gebruikt, de laatste levering kwam begin juli binnen. Het bedrijf is daarom op zoek naar een nieuwe inkomstenbron.

