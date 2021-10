Govrin benoemd tot Israëlische ambassadeur in Marokko

David Govrin is benoemd tot de eerste officiële Israëlische ambassadeur voor Marokko.

Dat heeft Govrin maandag bekend gemaakt via Twitter. Een primeur in de geschiedenis van de betrekkingen tussen de twee landen, die zich tot nu toe tevreden hadden gesteld met verbindingsbureaus.

"Ik ben vereerd om met mijn volgers en vrienden over de hele wereld het nieuws van mijn benoeming als officiële ambassadeur van de staat Israël in Marokko te delen.", meldde Govrin op Twitter, hij nam begin dit jaar de leiding over het Israëlische verbindingsbureau in Rabat.

In augustus werd al bekend dat de twee landen ambassades zouden openen. Het nieuws werd destijds aangekondigd door de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid en kwam als onderdeel van de normaliseringsovereenkomst tussen Marokko en Israël. Lapid was in augustus in Marokko om overeenkomsten te tekenen en voor de officiële inhuldiging van het Liaison Office.



De hervatting van de betrekkingen vond plaats in ruil voor de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara. Marokko beloofde de samenwerking met Tel Aviv op verschillende gebieden, waaronder toerisme, te versterken.

Door de overeenkomsten werden ook directe vluchten tussen Marokko en Israël hervat, na 17 jaar stilstand.

