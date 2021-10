Tebboune weigert bemiddeling in conflict met Marokko en waarschuwt voor meer represailles (video)

De Algerijnse president is tegen elke vorm van bemiddeling tussen Rabat en zijn regering en dreigt met meer maatregelen als het conflict verder escaleert.

"Wie ons zoekt, zal ons vinden", zei Abdelmadjid Tebboune in een interview met het Turkse persbureau Anadolu dat zondag werd uitgezonden op de Algerijnse staatstelevisie.

"Wij zoeken niemand op, we kennen de prijs van oorlogen. Ik bedoel de miljoenen martelaren", rechtvaardigde hij de serie maatregelen tegen Marokko die zijn regering recent heeft genomen. "Wij zijn een resistent volk, daarom houden we niet van oorlog".

De Algerijnse regering besloot eind augustus om alle betrekkingen met Marokko te verbreken, de maatregel zou het gevolg zijn van "aanhoudende provocaties en vijandige praktijken van Marokkaanse zijde". Een paar weken later werd ook het luchtruim gesloten voor al het Marokkaanse vliegverkeer.



"De beul en het slachtoffer kunnen niet op gelijke voet worden geplaatst. We reageerden op een agressie die constant aanwezig is sinds onze onafhankelijkheid in 1962", zei Tebboune als antwoord op een vraag over de opgeschorte betrekkingen.

De twee Noord-Afrikaanse buurlanden hebben een turbulente relatie, maar de diplomatieke crisis escaleerde kort na de verzoening tussen Rabat en Tel Aviv. Marokko had toegezegd de diplomatieke betrekkingen met Israël te herstellen, in ruil voor de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara.



Algiers, dat de Saharaanse separatisten van het Polisario-Front financieel en militair steunt, heeft zich regelmatig uitgesproken voor de Palestijnse zaak en ziet de Marokkaanse normalisering met het zionistische Israël als verraad.

Aardgas

Tebboune liet ook weten dat zijn land geen aardgas meer zal leveren aan Zuid-Europa via de Europe-Maghreb Pipeline Limited (EMPL) gaspijpleiding die via Marokko loopt.



De EMPL-gaspijpleiding werd 25 jaar geleden (1996) in gebruik genomen en verbindt Algerije met het Spaanse vasteland en Portugal, via Marokko. Jaarlijks wordt zo'n 10 miljard kubieke meter aardgas door de EMPL-leidingen gerost. Meer dan 30 procent van het in Spanje verbruikte aardgas komt uit Algerije.

In ruil voor de doorvoer van de gasleiding over Marokkaans grondgebied ontvangt Rabat jaarlijks ruim één miljard m3 aardgas, 97 procent procent van de nationale vraag. Volgens ingewijden wordt de helft van de doorgangsrechten betaald in natura, de andere helft wordt tegen een gunstige prijs gekocht.



De EMPL-overeenkomst loopt echter eind deze maand af en de Algerijnse regering heeft meermaals door laten schemeren het contract niet te zullen verlengen, daarmee omzeilt Algerije de leidingen die door Marokko lopen en zet Algiers maximaal in op het Medgaz-traject, de onderzeese gaspijpleiding die Algerije direct met Spanje verbindt.

De Medgaz-gaspijpleiding vervoert jaarlijks 8 miljard m3 gas, meer dan de helft van de Algerijnse jaarlijkse export naar de twee Zuid-Europese landen. "We zijn tot een overeenkomst gekomen met Spanje, zodat als er een storing is, al onze boten naar Spanje zullen gaan om vloeibaar aardgas te leveren", verzekerde president Tebboune.

Rabat hoopt via Spanje alsnog aan Algerijns gas te kunnen komen. Algerijnse autoriteiten schatten die kans laag in.

