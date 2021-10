Vliegveld Marrakech in Top 10 mooiste vliegvelden ter wereld

Het reistijdschrift Condé Nast Traveler heeft de Internationale Luchthaven Marrakech Menara uitgeroepen tot één van de mooiste ter wereld.

Menara Airport staat op de zevende plek in de wereldwijde top 10 en wordt door lezers van het tijdschrift vooral geprezen voor de architectuur, de gebruiksvriendelijkheid en de bereikbaarheid.

Het vliegveld van Marrakech is na Mohammed V International Airport in Casablanca het grootste vliegveld van Marokko en bedient voornamelijk Europese bestemmingen en enkele vliegverbindingen in het Midden-Oosten en Azië.

De luchthaven in Marrakech opende in februari 2020 een nieuwe terminal. De 3000 vierkante meter grote terminal kostte meer dan 40 miljoen DH (€ 3,8 miljoen) en biedt plek voor drie nieuwe zones, immigratieformaliteiten, paspoortcontroles en bagageafhandeling.



Bovenaan de ranglijst staan Singapore Changi Airport en Istanbul Airport op respectievelijk de eerste en tweede plaats. In de Arabische wereld stonden het Qatarese Hamad International Airport en Dubai International Airport in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) op respectievelijk nummer 5 en 6.

Het is de tweede bestemming in Marrakech die dit jaar door het Britse tijdschrift wordt geprezen. Het uberluxe hotel La Mamounia werd eerder deze maand uitgeroepen tot het beste hotel ter wereld, het is de derde keer dat het hotel in de okerkleurige stad de ranglijst van het luxe reismagazine aanvoert.

© MAROKKO.NL 2021