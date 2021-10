RIVM: 2275 nieuwe coronagevallen, gemiddelde stijgt opnieuw

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 2275 positieve coronatests geregistreerd.

Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 23 augustus. Op zondagen en maandagen zijn de aantallen positieve tests doorgaans het laagst.

Dat komt doordat in weekeindes minder mensen zich laten testen bij de locaties van de GGD. In de weekeindes zijn wel veel Testen voor Toegang, maar 99,9 procent van die mensen is negatief, die testen brengen nauwelijks besmettingen aan het licht. In de loop van de week neemt het aantal testen bij de GGD doorgaans toe en lopen de aantallen positieve tests op.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 16.847 meldingen dat het coronavirus bij iemand was aangetroffen. Dat komt neer op gemiddeld 2407 nieuwe gevallen per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 september, precies een maand geleden. Het gemiddelde aantal nieuwe gevallen stijgt voor de elfde achtereenvolgende dag.



Sterfgevallen

Rotterdam telde 71 nieuwe gevallen, Den Haag 57, Amsterdam 52, Utrecht 39 en Almere 36. Ede (33) en Staphorst (29) hadden naar verhouding veel positieve tests, net als in de afgelopen week.

Het aantal sterfgevallen steeg met vijf. Het gaat om inwoners van de gemeenten Eindhoven, Nunspeet, Echt-Susteren, Geldrop-Mierlo en om iemand uit de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Het kan soms een tijdje duren voordat het RIVM bericht krijgt dat iemand aan de gevolgen van de besmetting is gestorven.



In de afgelopen week zijn 25 sterfgevallen door corona gemeld, omgerekend drie tot vier gevallen per dag.

Dat is vergelijkbaar met het niveau de voorgaande week, maar het is wel lager dan in de weken daarvoor.

