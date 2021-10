Algerijnse president herinnert Macron aan Frans bloedbad in Ottomaanse moskee

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune heeft in een officieel verslag verteld over het Franse bloedbad van bijna 4.000 moslims tijdens het koloniale tijdperk (1830-1962).

Bijna 4.000 gelovigen die zich verzetten tegen de omvorming van een moskee tot kerk werden afgeslacht door Franse koloniale troepen.

De moskeegangers werden gedood toen ze een sit-in organiseerden in de Ottomaanse moskee Ketchaoua in een poging om te voorkomen dat deze zou worden omgebouwd tot een kerk.

"Frankrijk heeft ons 132 jaar lang gekoloniseerd en er waren gruwelijke misdaden die niet met een zoet woord kunnen worden uitgewist. Er zijn families en stammen die volledig zijn uitgewist, zoals in Zaatcha (ten zuidoosten van Algerije), zelfs baby's werden niet gespaard", zei Tebboune zondag in een televisie-interview met het Turkse persbureau Anadolu.



"In Ketchaoua doodden ze 4.000 gelovigen die de marteldood stierven nadat ze door kanonnen waren omsingeld en uitgeroeid." De Ketchaoua-moskee werd in 1520 gebouwd door Khair al-Din Barbarossa, de toenmalige Ottomaanse heerser van Algerije, in de buurt van Casbah in hoofdstad Algiers.

De verklaring van Tebboune is een reactie op uitlatingen van de Franse president Emmanuel Macron. Die vroeg zich recentelijk af of er wel een Algerijnse natie bestond vóór de Franse kolonisatie, ook zei hij dat de officiële geschiedenis in Algerije volledig zou zijn herschreven.



De Franse president zei bovendien "gefascineerd" te zijn door het vermogen van het Algerijnse volk om te vergeten welke dominante rol de Ottomanen hebben gespeeld in de geschiedenis van Algerije. "En om dan te zeggen dat wij [Frankrijk] de enige kolonisten zijn, is het geweldig. Algerijnen geloven erin", grapte de Franse president.

De verklaringen werden gemaakt door Macron tijdens een bijeenkomst eind september met achttien jongeren uit gezinnen die de Algerijnse oorlog hebben meegemaakt.



Algerije riep als reactie de eigen ambassadeur in Frankrijk terug voor overleg en sloot daarna het luchtruim voor Franse militaire vliegtuigen. De betrekkingen tussen Parijs en Algiers waren al gespannen na het besluit van Parijs om de visa voor Maghrebijnen die naar Frankrijk willen reizen te halveren.

Ketchaoua-moskee

Uit Algerijnse historische verslagen blijkt dat de toenmalige Franse heerser van Algerije, hertog de Rovigo, eind 1832 besloot de moskee te bestormen om er een kerk van te maken. Ondanks bezwaar van bewoners van de stad vernielde hij de moskee, vermoordde iedereen die in de moskee bivakkeerde en verbrandde kopieën van de koran.



De Ketchaoua-moskee aan de Middellandse Zeekust is een belangrijk symbool van de Algerijnse onafhankelijkheid. Het gebouw werd eerst gebruikt als militair depot tijdens de Franse bezetting en later als residentie voor de aartsbisschoppen van Algerije.

Na de sloop van de moskee in 1844 werd een grote kerk gebouwd en het gebouw bleef een kathedraal tot de Algerijnse onafhankelijk in 1962. Het gebedshuis werd in 2008 gesloten vanwege schade veroorzaakt door een hevige aardbeving in 2003.



In april 2018 werd de moskee heropend na restauratie door het Turkse Agentschap voor Samenwerking en Coördinatie (TIKA) in overeenstemming met het oorspronkelijke Ottomaanse architectuurplan dat werd bestudeerd door historici en onderzoekers uit zowel Algerije als Turkije.

Spaanse kruisvaarders

Tebboune kreeg vandaag bijval van geleerden van de Vereniging van Algerijnse Ulema. Die verwierpen maandag de recente beweringen van Macron dat de Ottomaanse aanwezigheid in Algerije neerkwam op kolonisatie.



"De Ottomanen die naar Algerije kwamen, kwamen niet als koloniale bezetters, maar (ze kwamen) op uitnodiging van de Algerijnen. (...) Om hen te helpen de agressie van de Spaanse kruisvaarders te verslaan", zei Abdul-Razzaq Qassoum, de voorzitter van de vereniging, in een column in dagblad Al-Basair.

Volgens Qassoum hebben de Ottomanen, in tegenstelling tot Frankrijk, de Algerijnen niet vermoord, hun land niet vernietigd of hun rijkdommen geplunderd. Algerijnen "bezaten veel rijkdom onder het Ottomaanse bewind", zei de Algerijnse geleerde.



De Ottomanen hebben de Algerijnen geen andere taal opgelegd en ook niet tegen hun geloof (de islam) gestreden, in tegenstelling tot de Franse koloniale troepen die "tragedie en ellende" met zich meebrachten, aldus Qassoum.

Frankrijk

Algerije is het meest recente en het bloedigste voorbeeld van de koloniale geschiedenis van Frankrijk op het Afrikaanse continent. Ongeveer 1,5 miljoen Algerijnen werden gedood en miljoenen anderen ontheemd in een acht jaar durende onafhankelijkheidsstrijd die begon in 1954.



Frankrijk pleegde sinds 1830 ook culturele genocide op Algerije, waarbij de eigen lokale identiteit en de 300 jaar oude Ottomaanse geschiedenis van Algerije werd uitgewist. Daarbij werden veel culturele en religieuze monumenten in het land veranderd.

Parijs heeft nooit officieel excuses aangeboden aan Algerije voor het koloniale verleden, ondanks meermaals aandringen van Algerije.

© Anadolu/Marokko.nl 2021