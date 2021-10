Taroudant: rechtbank bevestigt verkiezing jongste burgemeester ooit

De 19-jarige Nora Thoussa mag aanblijven als burgemeester van Sidi Borja, provincie Taroudant.

Ze is daarmee de jongste burgemeester in de geschiedenis van het land.

Thoussa (links op de foto) stond voor de algemene verkiezingen van 8 september op de lijst namens de Socialistische Unie van Volkskrachten (USFP). Een aantal politieke partijen dienden echter bezwaar in en riepen op de verkiezingsuitslag nietig te verklaren omdat Thoussa jonger is dan de wettelijke minimumleeftijd voor het kandidaatschap; 21 jaar.

De administratieve rechtbank van Agadir ging daar niet in mee en wees het verzoek af. Met het besluit gaat de rechterbank in Agadir in tegen een eerder besluit van de rechtbank in Oujda, daar besloot de rechter de benoeming van de 19-jarige Najia Sadik (rechts op de foto) als voorzitter van de gemeente Moustakmar wél nietig te verklaren.



De rechtbank in Oujda rechtvaardigde het oordeel op grond van Artikel 41 van het Kieswetboek. Het artikel bepaalt dat de leeftijd van de kandidaat ten minste 21 jaar is op de dag dat de verkiezingen plaatsvinden.

Door het besluit van de rechtbank in Agadir wordt ook het vonnis van de administratieve rechtbank van eerste aanleg in Oujda vernietigd en bevestigt daarmee het voorzitterschap van Sadik in de gemeente Moustakmar.

