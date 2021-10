Broekers: vanaf 1 november 3000 opvangplekken asielzoekers erbij

De komende weken zitten de opvangcentra nog vol maar vanaf 1 november komen er waarschijnlijk zo'n drieduizend opvangplekken bij.

Dat zegt demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) in de Tweede Kamer. Dat moet volgens haar in combinatie met de noodopvang die is geopend voldoende zijn om de opvangcentra te ontlasten.

Er is evenwel geen sprake van een asielcrisis, vindt ze. Het gaat "om een tijdelijke sterke piek" in de instroom van asielzoekers in Nederland. Op dit moment zitten er 31.500 mensen in de asielopvang, van wie er 11.000 al een verblijfsvergunning hebben. Zij moeten doorstromen naar een woning, maar dat lukt niet, aldus Broekers. Door de druk op de centra hebben asielzoekers de afgelopen week op stretchers en soms op stoelen moeten slapen omdat er geen bed beschikbaar is voor iedereen.

De bewindsvrouw roept de gemeenten nogmaals op om de komende weken nog plekken aan te bieden waar asielzoekers even terecht kunnen.

