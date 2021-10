Groot onderzoek naar doodschieten 20-jarige Rotterdammer

Een team van twintig rechercheurs doet onderzoek naar een schietincident maandagavond waarbij een 20-jarige Rotterdammer om het leven kwam.

De schietpartij had iets voor 22.30 uur plaats in de Schiltmanstraat, in het stadsdeel Feijenoord. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis.

De politie laat weten dat er nog veel onduidelijk is over het schietincident en over wat eraan voorafging. Agenten hebben uitgebreid sporenonderzoek in de omgeving van de Schiltmanstraat gedaan en met getuigen gesproken.

Volgens de politie hebben omwonenden meerdere schoten gehoord. De auto waarmee het slachtoffer naar het ziekenhuis werd gebracht is voor onderzoek in beslag genomen.



In Rotterdam maken veel mensen zich zorgen over wapenbezit en geweld in de stad, met name onder jongeren. Van 11 tot en met 17 oktober loopt er een actie waarbij mensen anoniem hun (steek)wapens kunnen inleveren.

De gemeente Rotterdam stelt dat eerdere inleveracties succesvol waren in de strijd tegen geweld op straat. Bij een actie werden ruim 250 wapens ingeleverd.

© ANP 2021