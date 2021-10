Oud-premier Benkirane nog steeds herstellende na operatie in Frans ziekenhuis

De voormalige regeringsleider Abdelilah Benkirane is nog steeds herstellende van zijn medische operatie van vorige week.

Hij zou het goedmaken en zijn gezondheidstoestand is "niet zorgwekkend", melden ingewijden aan nieuwsdienst Akhbarona als reactie op geruchten over de gezondheidstoestand van de oud-premier.

Benkirane werd op 6 oktober opgenomen in een ziekenhuis in de Franse hoofdstad en liet een dag later weten dat zijn operatie succesvol was verlopen en dat hij aan de herstellende hand zou zijn.

Het is niet duidelijk waarom Benkirane in het ziekenhuis is opgenomen. Hij zou kampen met gezondheidsklachten en een operatie nodig hebben.

© MAROKKO.NL 2021