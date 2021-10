Algerije beëindigt formeel alle taken van de ambassadeur in Marokko

Algerije heeft formeel een eind gemaakt aan de taken van haar ambassadeur in Marokko, Abdelhamid Abdaoui.

Dat heeft de Algerijnse regering dinsdag laten weten in het Staatsblad van de Republiek, de Algerijnse variant van de Staatscourant.

De formele beëindiging komt enkele maanden nadat Abdaoui uit Rabat werd teruggeroepen, en enkele weken nadat Algiers de diplomatieke betrekkingen met Rabat verbrak.

Volgens de verklaring komt de formele beëindiging in navolging van een presidentieel decreet. Het decreet vermeldt echter niet de redenen voor het beëindigen van de taken van Abdaoui, die de functie van ambassadeur sinds november 2019 bekleedt.



Ook werd er geen besluit gepubliceerd over de benoeming van een eventuele opvolger op de ambassade in Rabat. De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune heeft vorige maand wijzigingen aangebracht in zijn diplomatieke korps, de ambassade in Rabat werd daar niet in meegenomen.

Betrekkingen

Afgelopen juli riep Algerije ambassadeur Abdaoui terug voor overleg, naar verluidt uit protest tegen verklaringen van de Marokkaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Omar Hilale. Die had tijdens een bijeenkomst in New York een nota ingediend waarin hij zich solidair uitliet met Kabylië, een Amazigh-sprekende regio in het noordoosten van Algerije.



Volgens Hilale hebben de Kabyli het recht op zelfbeschikking. Een rode lijn voor Algiers die zich verzet tegen elk verlangen naar onafhankelijkheid in Kabylië. De Beweging voor het Zelfbeschikkingsrecht van Kabylië (MAK, onafhankelijkheid) werd op 18 mei door de Algerijnse autoriteiten aangemerkt als een "terroristische organisatie".

Eind augustus kondigde de Algerijnse Minister van Buitenlandse Zaken, Ramtane Lamamra, aan dat de diplomatieke betrekkingen met Marokko per direct zouden worden verbroken vanwege "aanhoudende provocaties en vijandige praktijken van Marokkaanse zijde". In een reactie omschreef Rabat het eenzijdige besluit als "zwak".



In een recent televisieoptreden heeft Tebboune nogmaals aangegeven dat zijn land elke bemiddeling met Marokko afwijst. "We reageerden op een agressie die constant aanwezig is sinds onze onafhankelijkheid in 1962", zei Abdelmadjid Tebboune in een interview met het Turkse persbureau Anadolu dat zondag werd uitgezonden op de Algerijnse staatstelevisie.

"Wij zoeken niemand op, we kennen de prijs van oorlogen. (...) Wie ons zoekt, zal ons vinden", zei hij als antwoord op een vraag over de opgeschorte betrekkingen.

© MAROKKO.NL 2021