OMT: prognoses corona voor herfst en winter slechter dan gedacht

De prognoses voor hoe corona zich de komende herfst- en wintermaanden verder ontwikkelt, zijn slechter dan eerder gemodelleerd.

Dat schrijft het Outbreak Management Team (OMT) in een advies aan de regering.

Volgens het OMT is er "een grotere mate van onzekerheid, waarbij ook een forse toename van ziekenhuis- en ic-opnames niet uitgesloten is". Daarom adviseren de experts ook om nu niet al verder te gaan versoepelen.

Het kabinet besluit begin november of er al dan niet verder wordt versoepeld. Het OMT komt op 29 oktober bij elkaar om de stand van zaken te bespreken en het demissionaire kabinet vervolgens te adviseren. Dan kan het beter een inschatting maken wat mogelijk is. "Naarmate we een aantal weken verder zijn, wordt de prognose nauwkeuriger en de risico's van eventuele versoepelingen beter omschreven", aldus het team.



Het OMT spreekt van "een kantelpunt in de epidemiologische situatie" nadat twee weken geleden de laatste versoepelingen zijn ingegaan. Als er niet verder wordt versoepeld en het aantal contacten hetzelfde blijft, komen er mogelijk tot 400 mensen op de intensive care terecht.

Volgens de officiële cijfers liggen er momenteel 138 mensen met corona op de ic.

