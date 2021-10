Verenigde Naties gaan humanitaire hulp Afghanistan coördineren

De G20-landen hebben de Verenigde Naties opdracht gegeven de humanitaire hulp aan Afghanistan te coördineren.

Bovendien zijn alle belangrijkste industrielanden het erover eens dat de Afghaanse machthebbers, de radicale Taliban de mensenrechten en vooral de vrouwenrechten moeten erkennen.

Het land mag ook geen toevluchtsoord voor terroristen worden. "We moeten niet op het punt komen van twintig jaar geleden", benadrukte de Italiaanse premier Mario Draghi na een speciale top van de G20 over de toekomst van Afghanistan.

De huidige G20-voorzitter uitte zijn tevredenheid dat er voor het eerst een gemeenschappelijke lijn bestaat bij de belangrijkste politieke besluitvormers ter wereld over de kwestie.



Gevraagd naar de erkenning van de Taliban-regering, zei Draghi dat daar niet over was gesproken en dat het tijdstip nog ver weg is. "De Taliban worden beoordeeld op wat ze doen en niet op wat ze zeggen." Na de herovering van het land beweerden de radicale islamisten dat ze gematigder zouden optreden dan vóór 2001 en dat ze vrouwen ook veel meer rechten zouden geven. Maar daar zijn twijfels over.

Het nieuwe bewind heeft dringend behoefte aan hulp. De economie ligt plat en de Taliban hebben ook te maken met internationale sancties. Veel landen vrezen een enorme stroom Afghaanse vluchtelingen.

© ANP 2021