Tanger: ontmantelde terreurcel produceerde explosieven voor aanslag in Marokko

De terreurcel die vorige week werd ontmanteld in Tanger was zich aan het voorbereiden voor aanslagen in Marokko.

Dat blijkt uit onderzoek op de inbeslaggenomen documenten, foto's en chemicaliën, meldt de gerechtelijke politie BCIJ in een verklaring. Met de chemicaliën en elektronica die tijdens de politieoperatie van 6 oktober in beslag werden genomen was de terreurcel in staat om explosieve producten te vervaardigen. De vijf opgepakte verdachten zijn tussen de 22 en 28 jaar oud en hebben naar verluidt trouw gezworen aan terreurorganisatie Daesh.

Bij de interventieoperatie van het arrestatieteam van de inlichtingendienst DGST werd ook de vermeende emir of leider van de terreurcel opgepakt. Hij zou contacten onderhouden met Daesh-leiders in de Sahel en de regio's ten zuiden van de Sahara om te zorgen voor voldoende middelen en wapens om de terreuraanslagen te financieren. De terreurcel had het daarbij vooral gemunt op veiligheids- en militaire installaties, politieambtenaren en drukbezochte openbare ruimtes.



