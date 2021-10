Marokko introduceert 'Morocco Now' om buitenlandse investeerders aan te trekken

Marokko heeft maandag het investerings- en exportmerk 'Morocco Now' geïntroduceerd met als doel om meer directe buitenlandse investeringen (FDI) aan te trekken.

Rabat wil Marokko op het wereldtoneel positioneren als eersteklas industrieel en exportplatform.

In de campagne die daarmee gepaard gaat wordt de nadruk gelegd op infrastructuur op het gebied van handel en transport. De haven van Tanger-Med, de markt voor hernieuwbare energie en de florerende auto-industrie komen veelvuldig aan bod.

De haven van Tanger-Med speelt een cruciale bij de maritieme connectiviteit van het Noord-Afrikaanse land. Hernieuwbare energie was in 2020 goed voor 37 procent van de energiemix, met een doelstelling van 52 procent in 2030. De Marokkaanse auto-industrie noteert de snelste groeicijfers ter wereld en heeft aanzienlijk bijgedragen aan de groeiende exportcijfers van Marokko.



Daarnaast heeft de coronapandemie geleid tot de reorganisatie van wereldwijde waardeketens met als doel de wereldwijde afhankelijkheid te verminderen en regionale integratie te vergroten.

Tegelijkertijd wordt de wereldeconomie geconfronteerd met snelle transformaties die gepaard gaan met nieuwe vereisten voor economische actoren; de noodsituaties op klimaatgebied, de milieubewuste consument en strengere milieuwetten zorgen er voor dat CO2-neutrale productie van cruciaal belang is.



Marokko wil met het Morocco Now label het "nieuwe ontwikkelingsmodel" presenteren met een duidelijke roadmap voor de komende jaren. Op de korte termijn consolideert deze nieuwe strategie de economische voordelen van Marokko als een echt industrieel platform dat voldoet aan de eisen van de toekomst.

De benoeming van een nieuwe ondernemingsvriendelijke regering lijkt het bewijs te zijn van de voortzetting van deze economische en industriële dynamiek.

