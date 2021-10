Jeugddetentie en intensieve begeleiding voor bedreigen Lale Gül

De rechtbank in Amsterdam heeft de 19-jarige Oguz Ö. woensdag veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

Naast het bedreigen van Gül is Ö. veroordeeld voor een aantal dreigementen met een terroristisch misdrijf. Op anonieme accounts dreigde hij met het plegen van een aanslag.

De rechtbank sprak in de uitspraak over "zeer ernstige bedreigingen". "Ze heeft moeten onderduiken en durfde niet meer alleen over straat. Ze is een schrijfster, een vertolker van het vrije woord pur sang."

Boek

Gül wordt online bedreigd sinds haar boek Ik ga leven uitkwam. In de roman, die gaat over een Turks gezin in Amsterdam-West, is ze kritisch over veel Turkse tradities waarmee zij is opgegroeid.



Ö. heeft het boek niet gelezen. "Woorden kunnen pijn doen. Maar ze kunnen nooit een reden zijn om over te gaan tot bedreiging", aldus de rechtbank.

Ö., gediagnosticeerd met autisme, werd op 1 april gearresteerd. Eind oktober zit zijn celstraf erop en moet hij van de rechtbank naar een kliniek waar hij intensieve begeleiding krijgt. Daar kan hij zich persoonlijk ontwikkelen en waar nodig worden bijgestuurd, aldus de rechtbank.



"Hij worstelt met zijn identiteit tussen twee culturen waarin hij leeft. Hij is goedgelovig. Dat maakt hem kwetsbaar." De rechtbank acht de kans klein dat Ö. zijn dreigementen in de praktijk brengt.

De rechtbank legt Ö. ook een contactverbod met Gül op en hij mag niet op social media.

