Flink meer migranten komen Duitsland binnen via Belarus

Meer dan 4300 illegale migranten zijn sinds augustus Duitsland binnengekomen via Belarus en Polen.

In de eerste zeven maanden van dit jaar waren dat er nog maar 26. De meeste migranten komen volgens de federale politie uit Irak, Syrië, Jemen en Iran.

In augustus ging het om 474 migranten en in september om 1914. Cijfers van deze maand tot dusver laten zien dat er opnieuw sprake is van een flinke stijging.

In de eerste tien dagen van oktober werden 1934 illegale migranten geregistreerd die de route via Belarus hadden afgelegd. Belarus maakte in mei bekend niet langer migranten tegen te houden die via het land willen doorreizen naar andere landen.



De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko nam dat besluit in reactie op sancties van de Europese Unie. Polen, Letland en Litouwen scherpten vervolgens de beveiliging aan bij de grenzen met Belarus.

Een aantal EU-landen meent dat Loekasjenko migranten aanmoedigt naar de Europese Unie te reizen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel riep Belarus in september op migranten te helpen in plaats van hen over de grens naar de Europese Unie te sturen. Ze sprak van "hybride aanvallen".

