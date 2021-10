Frankrijk: 9 jaar cel voor rechtsextremist wegens beramen aanslag op moskeeën

De oprichter van een Franse extreemrechtse groepering is dinsdag door de rechtbank in Parijs veroordeeld tot negen jaar celstraf wegens het beramen van aanslagen op moskeeën en politici.

Dat melden Franse media dinsdag. Justitie had tien jaar celstraf geëist. Doelwitten van de 25-jarige Logan Nisin waren onder anderen toenmalig minister Christophe Castaner en Jean-Luc Mélenchon, kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen in 2017.

Nisin richtte in 2016 de extreemrechtse beweging Organisation des Armées Sociales (OAS) op, naar eigen zeggen met het doel om de in de jaren zestig actieve Organisation Armée Secrète (ook afgekort OAS) te "herscheppen".

Leden van die Franse paramilitaire groepering waren destijds fel gekant tegen de Algerijnse onafhankelijkheid van Frankrijk (1962) en voerden diverse moorden en bomaanslagen uit in zowel Algerije als Frankrijk.



De "nieuwe OAS" van Nisin wilde de modus operandi van de groepering uit de jaren zestig kopiëren, aldus de rechtbank. Volgens justitie was Nisins organisatie, die is ontmanteld in 2017, bedoeld om leden "fysiek, psychisch en materieel voor te bereiden op een dreigende rassenoorlog".

In deze zaak stonden naast Nisin ook vijf andere verdachten terecht, die volgens de rechtbank allemaal de OAS "belichaamden". Ook zij zijn schuldig bevonden aan het beramen van aanslagen. Alle vijf kregen acht jaar celstraf.



Justitie wees tijdens het proces op de uitzonderlijke toename van het rechts extremisme in Frankrijk. Sinds 2017 zijn 48 mensen met extreemrechtse ideologieën aangeklaagd voor het beramen van aanslagen.

Tegelijkertijd zijn Nisin en zijn medeverdachten de eersten die sindsdien zijn veroordeeld vanwege extreemrechtse terreurplannen.

