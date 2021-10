Guterres: Polisario heeft geen status bij de VN

De afscheidingsbeweging Polisario-Front geniet geen status bij de Verenigde Naties (VN).

Dat blijkt uit het rapport van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres over de Marokkaanse Sahara aan de VN-Veiligheidsraad.

In eerdere rapporten verwees Guterres bij drie gelegenheden naar "de vertegenwoordiger van de Polisario in New York" en op geen enkele manier als "vertegenwoordiger van de VN".

De verwijzingen in het rapport bevestigen dat het Polisario-Front geen juridische of politieke status heeft om een ​​vertegenwoordiger aan te stellen bij de internationale organisatie.

