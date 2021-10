Guterres: Algerije verantwoordelijk voor dood van 2 Sahrawi's in Tindouf-kampen

buitenland 13 okt 12:51

Het Algerijnse is verantwoordelijk voor de dood van twee Sahrawi's in de Tindouf-kampen in oktober 2020.

Dat meldt VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in zijn rapport over de Marokkaanse Sahara aan de VN-Veiligheidsraad. Guterres verwees in zijn rapport naar het onderzoeksrapport van VN-deskundigen over het incident dat zich voordeed in een ondergrondse mijn ten zuiden van Aouina, Belgraa, zo'n 200 km van de Tindouf-kampen. Twee mijnwerkers werden levend verbrand door Algerijnse veiligheidstroepen. Algerije heeft nooit een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden van de dood van de twee goudzoekers, ook zijn de verantwoordelijke nooit beripst.

In hun rapport benadrukten de VN-experts dat het voorval deel uitmaakt van een bredere trend van systematische schendingen begaan door de Algerijnse veiligheidstroepen tegen de bevolking die in de Tindouf-kampen wordt vastgehouden. De mensonterende praktijken zijn verergerd na de uitbraak van het coronavirus. De mensenrechtenexperts voegden eraan toe dat de families van de slachtoffers deze schendingen niet durven te melden aan de Algerijnse autoriteiten uit angst voor repressie. Bewoners van de Tindouf-kampen lopen het risico te worden misbruikt door Algerijnse veiligheidstroepen zonder dat de mogelijkheid bestaat om gerechtelijke vervolging in te stellen en herhaling van deze schendingen te voorkomen.

© MAROKKO.NL 2021