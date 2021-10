Marokko: coronapas 'over enkele dagen' verplicht voor toegang openbare ruimte

De regering werkt aan het opheffen van de coronabeperkingen voor openbare plaatsen zoals horeca, sportfaciliteiten, theaters en winkelcentra.

De versoepeling gaat echter wel gepaard met het invoeren van de verplichte coronapas voor toegang tot openbare plaatsen, dat meldt dagblad Ahadath Al Maghribia vandaag. Volgens de krant zal na het verplichtstellen van de coronapas ook de avondklok worden versoepeld.

De inwerkingtreding van de coronapas zou "over een paar dagen" al van kracht worden, schrijft de krant aan de hand van informatie van ingewijden. Het invoeren van de coronapas gebeurt terwijl de vaccinatiecampagne op volle toeren draait en de beoogde vaccinatiegraad van 80 procent in het verschiet ligt.

Momenteel heeft ruim 70 procent van de Marokkaanse bevolking minstens twee prikken gehad, oftewel 21 miljoen mensen. Het Rijksvaccinatiecomité verwacht dat de resterende 6,8 miljoen tegen het einde van de volgende maand is gevaccineerd.



De inwerkingtreding van de coronapas is geen verrassing. Begin september startte het zorgministerie met een bewustwordingscampagne om het belang van het vaccin te benadrukken en de komst van de vaccinatiepas aan te kondigen. "Het vaccinatiepaspoort, een essentieel document voor een normaal leven", luidde de boodschap.

De vaccinatiepas wordt reeds gebruikt in Marokko en is momenteel verplicht voor reizen tussen steden. De vaccinatiepas kan worden uitgeprint of via een QR-code op de mobiele worden getoond.

© MAROKKO.NL 2021