Marokko registreert hoogste werkloosheidscijfer sinds 2001

In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de werkloze bevolking van Marokko 1,6 miljoen, een toename van ruim 130 duizend werklozen.

Dat meldt het landelijke bureau voor planning en statistiek (HCP). Het werkloosheidspercentage is in het tweede kwartaal van 2021 gestegen tot 12,8 procent, een stijging van 0,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020.

Eén van de zwaarst getroffen sectoren in Marokko is de ambachtelijke industrie waar meer dan 53.000 in rook zijn opgegaan. Daarentegen nam het aantal banen in de landbouw-, bouw- en dienstensectoren toe met respectievelijk 318.000, 108.000 en 40.000 banen.

Marokko boekte in 2021 1,12 biljoen DH (€ 106 miljard) aan bruto binnenlandse productie (BBP), een toename van 10,45 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze cijfers zijn niet gecorrigeerd voor inflatie (0,8 procent).



Volgens de Wereldbank kromp de economie van Marokko in coronajaar 2020 met 5,9 procent als gevolg van de coronamaatregelen en de droogte die de landbouw sector beïnvloedde. Ook was de vraag vanuit de belangrijkste handelspartners van Marokko in Europa gedaald waardoor de export in de eerste 10 maanden van 2020 met 10,1 procent daalde.

Volgens de Afrikaanse Ontwikkelingsbank blijft de staatsschuld net zo hoog als vóór de de uitbraak van de coronapandemie.

