Onderzoek: coronabewijs in 1 op de 3 gevallen niet gecheckt

De QR-code, het coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca en bij evenementen, wordt in een op de drie gevallen niet gecheckt door het personeel.

Vooral in de kantines van amateursportclubs wordt er vaak niet gecontroleerd. In bioscopen, theaters, concertzalen en in stadions meestal wel (minstens 82 procent).

In cafés en restaurants zijn de verschillen groot. Ruim de helft van de horecagasten werd gecheckt, een vijfde tot een kwart helemaal niet. Uit onderzoek dat I&O Research in opdracht van de NOS van vrijdag tot en met maandag uitvoerde onder bijna 2300 mensen blijkt verder dat bijna negen op de tien Nederlanders (86 procent) de zogenoemde CoronaCheck-app op hun mobiele telefoon hebben geïnstalleerd. Of ze hebben een geprint vaccinatietoegangsbewijs. Driekwart gebruikt hem ook, 14 procent heeft de app niet.

De meerderheid van de ondervraagden (64 procent) met een vaccinatietoegangsbewijs, heeft daar positieve ervaringen mee. Mensen zijn volgens I&O Research blij met de schifting bij de ingang omdat dat een veilig gevoel geeft.



Bijna een op de tien (8 procent) is negatief over controles. Ze zeggen dat de CoronaCheck-app technisch niet goed werkt en dat er niet consequent wordt gecontroleerd. Dat zou een schijnveiligheid geven of ronduit onveilig zijn.

Mensen met een negatief oordeel over de QR-code vinden dat de 'schifting aan de poort' juist voor een ongewenste tweedeling zorgt.

