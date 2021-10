Aanslag Kongsberg lijkt volgens politie terrorisme te zijn

De aanslag met pijl en boog in de Noorse stad Kongsberg lijkt volgens de politie een terroristische daad te zijn, maar dat is nog niet zeker.

Bij de aanslag kwamen woensdagavond vijf mensen om het leven, twee mensen raakten gewond. Een 37-jarige Deen is opgepakt en hij heeft bekend.

Volgens de politie is hij bekeerd tot de islam en was hij eerder in beeld vanwege mogelijke radicalisering. De politie heeft in 2020 contact met hem daarover gehad.

De Deen handelde naar alle waarschijnlijkheid alleen. Politiechef Ole Bredrup Sæverud zei tijdens een persconferentie donderdagochtend dat het motief nog wordt onderzocht.



Voorarrest

De verdachte komt vrijdag voor het eerst voor de rechter, die oordeelt over het verlengen van het voorarrest. Forensische psychiaters gaan de man onderzoeken om te kijken of hij toerekeningsvatbaar is.

Op de persconferentie werd ook bekendgemaakt dat vier van de slachtoffers vrouwen waren. Het vijfde slachtoffer was een man. Ze waren allemaal tussen de 50 en 70 jaar.



Sæverud zei dat de eerste melding over een man met pijl en boog om 18.12 uur binnenkwam. Agenten waren om 18.18 uur bij de Deen. Doordat hij pijlen op de agenten afschoot, wist hij te ontkomen.

Alle vijf slachtoffers zijn daarna gedood, aldus de politiebaas. Rond 18.45 uur wisten agenten de verdachte in te rekenen.

