Erdogan grijpt weer in bij Turkse centrale bank

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft weer ingegrepen bij de Turkse centrale bank.

De president ontsloeg drie leden van het monetaire beleidscomité (MPC) van de toezichthouder en benoemde in plaats van hen twee nieuwe.

In de voorbije 2,5 jaar nam Erdogan ook al afscheid van drie bankgouverneurs. De steun voor de huidige voorzitter van de centrale bank Sahap Kavcioglu lijkt ook steeds minder te worden. Vorige maand verlaagde de centrale bank van Turkije onder druk van Erdogan zijn belangrijkste rentetarief van 19 naar 18 procent, ondanks een inflatie op jaarbasis van bijna 20 procent.

De centrale bank beloofde eerder herhaaldelijk de rente altijd hoger te laten zijn dan de inflatie. Kavcioglu omzeilde de discussie door specifiek te kijken naar de kerninflatie, waarbij de prijzen van voedsel en energie buiten beschouwing werden gelaten.



Die rentestap leidde tot een verzwakking van de Turkse munt. De ingreep van Erdogan nu, zette de waarde van de lira verder onder de druk. De munt heeft dit jaar alleen al 19 procent aan waarde verloren afgezet tegen de dollar.

Stijgende grondstofprijzen

Turkije kampt met de gevolgen van stijgende grondstofprijzen en droogteperioden die de oogsten van landbouwproducten zwaar hebben geraakt. In combinatie met een zwakkere wisselkoers van de Turkse lira heeft dat het leven in Turkije er in korte tijd flink duurder op gemaakt.



De situatie wordt bemoeilijkt door de onorthodoxe economische opvattingen van Erdogan. Volgens de president zorgen de hoge rentetarieven er juist voor dat de inflatie oploopt. Gangbaar beleid onder economen en centrale bankiers is juist om de rente te verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. Het vorige centralebankhoofd Naci Agbal werd eerder dit jaar ontslagen nadat hij de rente meermaals verhoogde om de inflatie onder controle te krijgen.

Verzet

De herschikking van het MPC kwam er na een ontmoeting tussen Erdogan en Kavcioglu. De ontslagen leden zouden zich hebben verzet tegen eerdere beslissingen van het MPC, zoals het aanboren van reserves om de lira te ondersteunen. Verschillende bronnen melden aan persbureau Reuters dat Erdogan zijn vertrouwen in Kavcioglu aan het verliezen is. De twee zouden de laatste weken weinig met elkaar hebben gesproken.

De volgende beleidsbepalende vergadering van de bank is op 21 oktober.

