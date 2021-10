Ministerie wil opheldering Marokko over beschuldiging spionage

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Marokko om opheldering gevraagd over de beschuldiging dat de Marokkaanse journalist en activist Omar Radi voor Nederland zou hebben gespioneerd.

"Het kabinet verwerpt de beschuldigingen met betrekking tot spionage en deze boodschap is direct hoog ambtelijk overgebracht aan de Marokkaanse ambassadeur in Den Haag", schrijft demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) donderdag aan de Tweede Kamer.

Radi is in juli tot zes jaar cel veroordeeld. Daarna kwamen berichten in de media dat hij is veroordeeld voor onder meer spionage voor Nederland. Pas vorige week kreeg het ministerie inzage in een deel van het vonnis. Daarin staat dat Radi ook is veroordeeld voor vermeende spionageactiviteiten voor de Nederlandse ambassade in de hoofdstad Rabat. Het onderhouden van contacten met journalisten hoort tot het reguliere werk van de ambassade, benadrukt Knapen.

De Marokkaanse autoriteiten zeggen zich niet te mengen in de rechtsgang. Het hoger beroep loopt nog. Radi heeft eerder alle beschuldigingen "volkomen belachelijk" genoemd. Hij heeft onder meer onderzoek gedaan naar corruptie en schending van de mensenrechten in het Noord-Afrikaanse land.

