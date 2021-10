Weer evacuaties om lavastroom, ook aardbevingen op La Palma

Opnieuw zijn op La Palma mensen geëvacueerd vanwege lavastromen die huizen op het Spaanse eiland dreigen te verzwelgen.

Ongeveer driehonderd mensen kregen opdracht hun woning te verlaten, waarmee het totaal sinds de vulkaanuitbarsting op ruim 7000 komt, meldde televisiezender RTVE.

Tegelijkertijd werden ongeveer honderd aardbevingen geregistreerd. Een daarvan had een kracht van 4.5, de zwaarste sinds de uitbarsting van de vulkaan op 19 september.

Sinds de noordflank van de vulkaankegel zaterdag instortte zijn de stromen lava richting zee langs en door bewoonde gebieden toegenomen. De lava die uit de vulkaan komt is zo'n 1200 graden heter dan voorheen en daardoor dunner en wat sneller.

Tot nu toe zijn 1548 gebouwen verwoest en is een oppervlakte van 680 hectare met lava en as bedekt. Vanwege de tijdige evacuaties zijn er geen slachtoffers gevallen.

De luchthaven op het eiland is nog steeds operationeel, maar die wordt maar door enkele luchtvaartmaatschappijen aangedaan. Het luchtverkeer naar de bekendere toeristische bestemmingen op de Canarische Eilanden, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria en Lanzarote, verloopt normaal.

