Choukoud 'in bloedvorm' mikt in marathon Amsterdam op 18e titel

Khalid Choukoud geldt zondag in de marathon van Amsterdam als de grote favoriet voor de Nederlandse titel.

De 35-jarige atleet gaat ervoor. "Ik heb al zeventien Nederlandse titels, maar deze wil ik er graag bij hebben", zegt hij in aanloop naar de wedstrijd over 42,195 kilometer door de hoofdstad.

"Ik ben in bloedvorm en wil graag laten zien dat ik na Abdi Nageeye de beste Nederlandse marathonloper ben. ". Choukoud bereidt zich doorgaans in Marokko voor op een marathon, maar deze keer bleef de Hagenaar in eigen land.

"Met een hoogzwangere vrouw thuis kon ik niet weggaan op trainingskamp. Inmiddels ben ik vader geworden van een mooie dochter. Ik heb echt een topjaar, want ik reken mijn deelname aan de Olympische Spelen ook tot de hoogtepunten. Evenals mijn persoonlijke record van 2.09.55 dat ik dit voorjaar liep in Siena", aldus de atleet.

Dankzij die tijd mocht Choukoud in Sapporo meedoen aan de olympische marathon. Hij had in Japan grote moeite met de warme en benauwde omstandigheden.



"Ik kreeg al heel snel in de wedstrijd last van mijn darmen. Als ik wat dronk, kwam het er meteen uit. Na 30 kilometer ben ik uitgestapt en dat was maar goed ook. Als ik was doorgelopen, had ik mezelf gesloopt en zou ik nu niet in Amsterdam kunnen meedoen. Het is echt fantastisch wat Abdi daar heeft gepresteerd met zijn zilveren medaille. Hij was een van de weinigen die goed met die hitte kon omgaan."

Goede herinneringen

Choukoud meende zich in het warme Marokko goed te hebben voorbereid op de olympische marathon, maar hij had niet bedacht dat de luchtvochtigheid daar drie keer lager was dan in Japan. "Het waren ziek zware omstandigheden in Sapporo; meer dan 30 graden en 98 procent luchtvochtigheid. Ik heb er heel veel toplopers zien uitstappen, helemaal uitgewoond. En toch had ik het niet willen missen. Ik heb er niet van genoten, maar ik ben er trots op dat ik olympiër was ten tijde van een pandemie."

Hij heeft veel zin in de wedstrijd van zondag. "Ik bewaar goede herinneringen aan Amsterdam, ik heb er twee keer goed gelopen en in 2016 werd ik er al eens Nederlands kampioen. Ik heb met mijn tijd van 2.09.55 al voldaan aan de limiet voor de WK volgend jaar, dus ik kan zonder druk en onbevangen lopen in de wetenschap dat ik fitter dan ooit ben. Onlangs liep ik in Manchester nog een persoonlijk record op de 10 kilometer, dus ik kijk echt uit naar de strijd met de andere Nederlanders."

