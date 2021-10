Grapperhaus wil betere controle op coronatoegangsbewijs

De controle op het coronatoegangsbewijs moet veel beter, vindt demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Uit onderzoek van I&O in opdracht van de NOS bleek dat de controle op de QR-code en een identiteitsbewijs nog niet overal goed gaat.

"Mensen moeten dit echt serieus nemen, ook ondernemers", zei de bewindsman vrijdag. "Dit is gewoon echt niet goed." Hij heeft naar aanleiding van het onderzoek gemeenten een brief gestuurd dat het beter moet. Er moet "echt werk" gemaakt worden van de controle van de coronapas.

Grapperhaus wijst er op dat hij juist extra geld heeft vrijgemaakt voor gemeenten en ondernemers om de controle en handhaving op de coronatoegangsbewijs te verbeteren. Er zijn volgens hem ook slimme oplossingen mogelijk zoals polsbandjes die al in verschillende steden worden gebruikt.



Sportkantines

Uit het onderzoek van I&O kwam onder meer naar voren dat slechts 36 procent van de beheerders van sportkantines zegt te controleren op de QR-code en een identiteitsbewijs. In bioscopen, theaters, concertzalen en in stadions wordt vaak wel (minstens 82 procent) gecontroleerd. In cafés en restaurants zijn de verschillen groot.

Hubert Bruls, de voorzitter van de Veiligheidsregio's en burgemeester van Nijmegen, zei donderdag al dat sportkantines hun leven moeten beteren. Minister Grapperhaus verwacht dat de veiligheidsregio's volgende week over de kwestie praten.



Een coronatoegangsbewijs is vanaf 13 jaar nodig in de horeca, bij evenementen en andere activiteiten. De maatregel was volgens het kabinet nodig om de 1,5 meterregel los te kunnen laten.

Bezoekers moeten gevaccineerd zijn, een negatieve test hebben of aan kunnen tonen dat ze een corona-infectie hebben doorgemaakt.

